O português José Mourinho foi confirmado nesta quarta-feira como novo técnico do Tottenham, após a demissão ontem do argentino Mauricio Pochettino, conforme anunciado pelo presidente do clube inglês, Daniel Levy.

"Em José, temos um dos treinadores mais bem sucedidos do futebol. Ele tem muita experiência, pode inspirar as equipes e é um grande treinador", disse Levy em comunicado.

A equipe londrina anunciou ontem a saída do treinador argentino e sua comissão técnica devido "aos resultados decepcionantes do final da temporada passada e do início da atual", segundo o dirigente dos 'Spurs', que destacou o currículo vitorioso de Mourinho.

"Ele ganhou títulos nacionais em quatro países diferentes (Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha) e é um dos três treinadores que venceram duas vezes a Liga dos Campeões da Europa, com o Porto em 2004 e a Inter de Milão em 2010".

Mauricio Pochettino deixou o Tottenham após cinco anos, onde comandou a equipe em 293 jogos. Ele foi vice-campeão da última Liga dos Campeões, quando foi derrotado na final pelo Liverpool, em Madri, por 2 a 0. Atualmente, os 'Spurs' ocupam a 14ª colocação do Campeonato Inglês com 14 pontos. EFE

vg/phg