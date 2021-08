O Paços de Ferreira protagonizou nesta quinta-feira a grande surpresa dos jogos de ida da última fase preliminar da Conference League, nova competição interclubes organizada pela Uefa, ao vencer o Tottenham por 1 a 0 em casa, no Estádio Capital do Móvel, com gol do atacante Lucas Silva, ex-jogador do Flamengo.

Vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada 2018-2019, o time londrino desta vez disputa a terceira competição mais importante da Europa e não começou bem. Lucas Silva aproveitou passe de Nuno Santos e foi o único a balançar a rede em Paços de Ferreira.