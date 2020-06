De volta aos gramados depois de mais de três meses de inatividade devido à paralisação causada pela pandemia de coronavírus, Tottenham e Manchester United voltaram aos gramados nesta sexta-feira, em Londres, e empataram em 1 a 1, resultado que atrapalhou os donos da casa na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Mesmo jogando fora de casa, os 'Diabos Vermelhos' tomaram a iniciativa no Tottenham Hotspur Stadium e pareciam mais perto do gol. Rashford, que durante a semana foi notícia por ter influenciado o governo britânico a manter o pagamento para que mais de 1 milhão de crianças em más condições tenham o que comer, emendou de pé esquerdo após cruzamento e obrigou Lloris a defender com o pé, como um goleiro de handebol.