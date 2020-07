O Tottenham empatou nesta quinta-feira com o Bournemouth em 0 a 0, fora de casa, e se complicou na luta por vaga na Liga Europa, que nesta temporada pode contemplar até o oitavo colocado do Campeonato Inglês, devido a punição ao Manchester City.

O time do meia-atacante brasileiro Lucas Moura, que entrou em campo no segundo tempo, reclamou muito da arbitragem de Paul Tierney, que não marcou um pênalti aos 4 minutos da etapa inicial, em cima do atacante inglês Harry Kane. Nem o dono do apito, nem a equipe do VAR considerou falta no lance.