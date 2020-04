Nesta quarta-feira, a União Ciclística Internacional (UCI) realizará uma reunião em que será debatida a formatação do calendário após a pandemia da Covid-19. EFE/Arquivo

O Tour de France será adiado e reagendado para acontecer no período entre 29 de agosto e 20 de setembro, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo informações obtidas pela Agência Efe.

De acordo com fontes ligadas à organização, o anúncio oficial deverá ocorrer amanhã.

Inicialmente, a prova mais famosa do ciclismo mundial seria disputada entre 27 de junho e 19 de julho. Com a mudança, também deverá acontecer alteração na programação da Volta da Espanha, marcada para ter início em 14 de agosto e fim em 6 de setembro.

O diretor do Tour de France, Christian Prudhomme, segundo informações apuradas pela Efe, esteve em contato direto com os prefeitos das cidades que fazem parte do percurso da prova, para dar detalhes sobre o novo calendário.

Fontes apontaram que a edição de 2020 teria largada em 29 de agosto, na cidade Nice, e a chegada em 20 de setembro, em Paris.

Até esta terça-feira, os organizadores vinham insistindo nas datas originais, mas ontem o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que eventos de grande magnitude, com a presença de público, ficarão proibidos, pelo menos, até meados de julho.

