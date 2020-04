Inicialmente, a prova mais famosa do ciclismo mundial seria disputada entre 27 de junho e 19 de julho. EFE/Arquivo

A União Ciclística Internacional (UCI) oficializou nesta quarta-feira o adiamento da edição deste ano do Tour de France, que foi remarcado para acontecer entre os dias 29 de agosto e 20 de setembro.

A medida já era esperada desde ontem, quando a Agência Efe antecipou as novas datas da disputa, e foi confirmada após reunião entre a cúpula da entidade e outros atores da modalidade, para definir as mudanças do calendário necessárias pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Inicialmente, a prova mais famosa do ciclismo mundial seria disputada entre 27 de junho e 19 de julho. Fontes apontaram que a edição de 2020 do Tour manteria a largada em Nice, em 29 de agosto, e a chegada em Paris, em 20 de setembro.

Até esta terça-feira, os organizadores vinham insistindo nas datas originais, mas um dia antes o presidente da França, Emmanuel Macron, havia anunciado que eventos de grande magnitude, com a presença de público, ficarão proibidos, pelo menos, até meados de julho.

Além disso, a UCI indicou que o Giro d'Italia, marcado para acontecer entre 3 e 31 de maio, acontecerá em outubro, antes da Volta da Espanha, disputa prevista para o período entre 14 de agosto e 6 de setembro.

Para as duas provas, não foram detalhadas os dias preciso de largada e chegada.

Além disso, a entidade apontou que ficam mantidas as datas do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, que foi programado para ser realizado entre 20 e 27 de setembro, na cidade de Aigle-Martigny, na Suíça.

Além destas e outras competições que foram adiadas ou reagendadas, a UCI anunciou na reunião que chegou a um acordo com associações de ciclistas e equipes, para estabelecer um marco que permita a sobrevivência dos times que estejam em dificuldades financeiras.