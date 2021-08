O britânico Oliver Townend assumiu neste domingo a liderança da competição individual do hipismo CCE nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao término da disputa do cross-country, a segunda das três modalidades que compõem a prova.

Além disso, a Grã-Bretanha se manteve à frente entre as equipes, como havia feito na modalidade adestramento. Amanhã, na disputa de saltos, serão conhecidos os campeões olímpicos nas duas competições Townend, atual número 1 do ranking mundial e que monta 'Ballaghmor Class', teve uma grande performance e completou o percurso sem penalidade, tendo agora 23,60 no geral. O alemão Michael Jung ('Chipmunk FRH'), que liderava o CCE e é o atual olímpico, despencou para o décimo lugar, com 32,10 pontos, tendo perdido 11 no cross-country.