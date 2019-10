A Toyota oficializou nesta quinta-feira, em evento realizado em Tarragona, na Espanha, que o espanhol Fernando Alonso pilotará um dos carros da montadora na próxima edição do Rali Dacar, que acontecerá pela primeira vez na Arábia Saudita.

"É o desafio mais duro que encarei na minha carreira, já que estou aprendendo tudo a partir do zero. Mas, acho que estou na equipe certa, com os melhores companheiros. Posso aprender muito com eles, não só como piloto, mas como pessoa", afirmou o duas vezes campeão mundial de Fórmula 1.