O meia-atacante Ricardo Quaresma foi anunciado como reforço do Vitória de Guimarães nesta segunda-feira com muita pompa: para divulgar o acerto com o ídolo português, o clube postou um vídeo em que o jogador de 36 anos é retratado como um rei e chega montado em um cavalo branco.

"Vida longa ao rei", escreveu o clube de Guimarães no Twitter ao publicar o vídeo promocional de Quaresma, que assinou contrato válido por duas temporadas.