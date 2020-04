Demitido do Barcelona em janeiro, o técnico Ernesto Valverde fez nesta sexta-feira bastantes elogios ao atacante Lionel Messi, com quem trabalhou por dois anos e meio e conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha.

"Treinar Messi não pode ser comparado a nada. Vê-lo jogar é impressionante, e de perto, ainda mais. É muito difícil dizer-lhe se viu este ou aquele quando está fazendo alguma coisa durante o treino porque tem vezes em que faz algo que nem você viu", declarou Valverde durante uma videoconferência organizada pela federação basca de futebol.