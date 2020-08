Três jogadores do Boca Juniors, o goleiro Agustín Lastra, o volante Iván Marcone e o atacante Walter Bou deram positivo em teste para o novo coronavírus, segundo o clube anunciou nesta quarta-feira, por meio das redes sociais.

"Foram submetidos ao protocolo de isolamento do grupo de treinamento por 72 horas, até novo controle, de acordo com as normas, aponta o comunicado feito pela diretoria 'xeneize'.