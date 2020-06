Um tribunal de apelação de Nova York rejeitou nesta segunda-feira os recursos apresentados pelo ex-presidente da CBF José Maria Marin e do ex-presidente da Conmebol Juan Angel Napout, confirmando as penas de prisão que haviam recebido no caso conhecido como Fifagate.

Marín foi condenado a quatro anos de prisão, mas foi liberado no início deste ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus, devido à sua idade avançada e por já ter cumprido a maior parte da pena.