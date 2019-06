O trio formado pelo espanhol Fernando Alonso, o suíço Sebastien Buemi e o japonês Kazuki Nakajima, com um Toyota TS050 Hybrid, venceu as 24 Horas de Le Mans neste domingo e confirmou o título do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Os três pilotos voltaram a ganhar a prestigiada prova francesa, no circuito de La Sarthe - onde venceram no ano passado, também por essa temporada do WEC -, à frente do outro carro da equipe japonesa, pilotado pelo argentino José María López, o inglês Mike Conway e o japonês Kamui Kobayashi.