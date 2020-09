O tenista grego Stefanos Tsitsipas afirmou nesta segunda-feira, logo depois de eliminar o espanhol Albert Ramos do US Open, sobre as dificuldades importas pelas normas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus, que o impedem até de seguir com hábitos comuns.

O atual número 6 do ranking mundial citou, por exemplo, a possibilidade se parar o jogo para secar o rosto, com auxílio de adolescentes que ficam no fundo de quadra, já que a redução do número de pessoas no local das partidas, fez com que todos os jogadores passassem a buscar a própria toalha.