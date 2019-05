O grego Stefanos Tsitsipas derrotou nesta quarta-feira em Roland Garros o boliviano Hugo Dellien, primeiro cidadão do país a vencer uma partida nesse Grand Slam desde os anos 80, por 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-0, 6-3 e 7-5.

O tenista boliviano apostou todas as fichas na partida contra o grego e chegou a vencer o primeiro set, mas depois torceu o tornozelo, problema físico que lhe incomodou durante o resto do jogo, do qual saiu derrotado.