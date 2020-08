O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, durante um treino no estádio da Luz nesta terça-feira. EFE/TIAGO PETINGA

Lesionado desde a final da Copa da França, contra o Saint-Étienne, em 24 de julho, o atacante Kylian Mbappé treinou com o restante do elenco do Paris Saint-Germain ontem, o que levou o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a dizer nesta terça-feira que conta com o atacante para o duelo desta quarta, contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Se ele treinar bem esta noite (terça-feira) e se nada de especial acontecer, Mbappé estará com a equipe nesta quarta", declarou Tuchel em entrevista coletiva no Estádio da Luz, em Lisboa, palco do confronto de amanhã.