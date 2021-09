O alemão Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, rejeitou nesta terça-feira a condição de favorito que é colocada sobre a equipe na Liga dos Campeões, apesar de os 'Blues' serem os defensores do troféu continental.

Talvez, haja muitas expectativas sobre nós. No ano passados, estávamos no rol dos não-favoritos e lidamos melhor com cada jogo. Agora, não enxergam como um candidato real", afirmou o comandante do time londrino, em entrevista coletiva.