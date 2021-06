A Ucrânia se tornou nesta terça-feira a última classificada para as quartas de final da Eurocopa 2020 ao vencer a Suécia por 2 a 1 no Hampden Park, em Glasgow, graças a um gol marcado pelo atacante Artem Dovbyk aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação.

O duelo na Escócia seguiu a linha de boa parte dos confrontos de oitavas de final desta Euro e também teve emoção desde o começo, com as duas equipes buscando o ataque. Isak, da equipe escandinava, foi o primeiro a finalizar com perigo, aos 18 minutos de bola rolando, errou o alvo por centímetros.