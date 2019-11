O zagueiro Yaroslav Rakitskiy, do Zenit São Petersburgo, anunciou nesta quarta-feira a saída da seleção ucraniana acusando indiretamente o técnico Andriy Shevchenko de misturar política e futebol por não convocá-lo desde que se transferiu para um clube da Rússia.

"Parabéns à seleção ucraniana pela classificação para a Euro 2020. Desejo-lhes sucesso, vocês são ótimos, o futebol é ótimo! Há dez anos estreei na seleção principal e hoje digo adeus. Estou saindo da seleção da Ucrânia. Fiquei esperando uma convocação para a equipe ao longo de 2019, mas o grande futebol se tornou uma grande política. É o medo que guia as pessoas que fazem a convocação para a seleção nacional. Não é à qualidade do futebol que vocês apelam. Futebol não é política?", escreveu o jogador de 30 anos no Instagram.