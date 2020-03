A Uefa antecipou decisão que seria tomada na próxima semana e anunciou nesta sexta-feira o adiamento dos jogos de torneios continentais, como da Liga dos Campeões e Liga Europa, que aconteceriam na semana que vem, devido a crise provocada pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19.

Ontem, a entidade havia divulgado que na terça-feira aconteceria uma reunião com as 55 federações filiadas e representantes das ligas que organizam campeonatos nacionais, para debater a situação dos dois torneios, da Eurocopa, que acontecerá entre 12 de junho e 12 de julho, e das competições locais.

"Diante da propagação da Covid-19 na Europa e das decisões sobre o assunto adotadas por diferentes governos, todos os jogos de competições europeias de clubes, previstos para a próxima semana, ficam adiados", aponta comunicado emitido hoje pela Uefa.

Até hoje, os confrontos entre Manchester City e Real Madrid, e Juventus e Lyon, pela 'Champions', que aconteceriam na terça-feira, já estavam adiados. O mesmo, agora, vale para os duelos entre Barcelona e Napoli, e Bayern de Munique e Chelsea, que seriam disputados na quarta-feira.

Pela Liga Europa, os jogos de ontem entre Inter de Milão e Getafe, e Sevilla e Roma já estavam adiados, devido a proibição do governo da Espanha de que aviões vindos da Itália desembarcassem em aeroportos do país. Com a decisão de hoje, as partidas de volta entre esses clubes, que estavam programadas para quinta-feira, também serão afetadas.

Os outros encontros pela competição que não acontecerão serão entre Manchester United e LASK Linz; Bayer Leverkusen e Rangers; Shakhtar Donetsk e Wolfsburg; Wolverhampton e Olympiacos; Basel e Eintracht Frankfurt; e Copenhague e Istanbul Basaksehir.

Além disso, os jogos da Liga Jovem da Uefa, que seriam disputados entre 17 e 18 de março e não estavam previamente adiados, também ficam adiados.

A entidade continental ainda não definiu as datas para a realização dos compromissos adiados, o que segundo comunicado, será feito "no devido tempo", diante da crise da propagação pelo coronavírus. EFE

jad/bg