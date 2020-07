A Uefa anunciou nesta quinta-feira que os jogos restantes da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, adiados por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, poderão acontecer nos estádios em que estavam programados.

As condições impostas para que as partidas aconteçam nos locais originalmente determinados, são a autorização das autoridades do país de origem do mandante do duelo e não existir qualquer impedimento para o deslocamento da equipe visitante.