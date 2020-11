A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa baniu do futebol Nurlan Ibrahimov, chefe da assessoria de imprensa do Qarabag, clube do Azerbaijão, por condutas racistas, discriminação e violação das normas básicas de comportamento.

A informação sobre a sentença imposta, que impedirá o profissional de exercer qualquer atividade relacionada à modalidade foi divulgada nesta quinta-feira pela entidade continental.