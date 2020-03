A Uefa convocou nesta quinta-feira as 55 federações filiadas e os representantes das ligas que organizam os respectivos campeonatos nacionais, para discutir daqui cinco dias as estratégias possíveis diante da pandemia do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Estará na pauta nesta terça-feira a possível suspensão da Eurocopa, marcada para acontecer entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 cidades de 12 diferentes países, e disputada por 24 seleções nacionais; além de medidas para a Liga dos Campeões, Liga Europa.

Os campeonatos nacionais, alguns, como na Itália e Espanha já paralisados, também serão discutidos.

De acordo com a imprensa esportiva europeia, diversas federações já solicitaram à Uefa que avalie a transferência da Eurocopa para 2021.

O sindicato mundial de jogadores (FIFPro) também participará do encontro de terça-feira. A entidade tem apoiado os grupos locais de atletas que já manifestaram o desejo de não entrar em campo enquanto os casos de coronavírus sigam aumentando na Europa. EFE

abc/bg