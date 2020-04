A Uefa incentiva que sejam exploradas todas as opções possíveis para que os campeonatos sejam concluídos dentro de campo. EFE/Arquivo

A Uefa determinou nesta terça-feira que as federações e as ligas que geram campeonatos nacionais informem até 25 de maio deste ano os planos de conclusão da temporada, seja em campo ou com o encerramento antecipado, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A data imposta pela entidade continental consta nas diretrizes sobre os princípios de elegibilidade das edições de 2020-2021 das competições de clubes, ou seja, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.