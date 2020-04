As federações nacionais filiadas à Uefa cederam nesta quarta-feira, durante reunião por teleconferência, as datas reservas para jogos entre seleções, que aconteceriam em junho deste ano, para a conclusões das competições nacionais.

A brecha no calendário foi dada a partir do adiamento da Eurocopa, que aconteceria entre 12 de junho e 12 de julho e passou para 2021. Os dirigentes admitiram, inclusive, no encontro de hoje que a temporada que foi paralisada por causa da pandemia do coronavírus, pode ser estendida até agosto.

Neste período, também seriam incluídos os jogos finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que foram paralisadas durante as oitavas de final e tinham finais previstas para 30 e 27 de maio, respectivamente.

A Uefa também começou a discutir o adiamento da Eurocopa Feminina para 2022, ano que também ficaria disponível para a realização do Campeonato Europeu sub-21 masculino.

O primeira competição seria entre 11 de julho e 1º de agosto do ano que vem, na Inglaterra; e a segunda entre 13 e 27 de junho de 2021, na Hungria e Eslovênia.