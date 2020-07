O uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid. EFE/Arquivo

A Uefa divulgou nesta terça-feira a seleção de revelações da temporada 2019-2020 do Campeonato Espanhol, em lista que tem promessas como o volante uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid, o atacante guineense naturalizado espanhol Ansu Fati, do Barcelona, e nenhum brasileiro.

Outros destaques da equipe ideal divulgada pela confederação continental, são o norueguês Martin Odegaard e o japonês Takefusa Kubo, ambos os jogadores que pertencem aos 'Blancos', mas que atuaram emprestados para Real Sociedad e Mallorca, respectivamente.

Como por revelação, a Uefa define que são jovens e também jogadores que apresentaram grande evolução, como o atacante argentino Lucas Ocampos, do Sevilla, que tem 26 anos.

O técnico escolhido para comandar o esquadrão imaginário é o espanhol Diego Martínez, que levou o Granada à inédita classificação à próxima edição da Liga Europa, com o sétimo lugar do campeonato nacional.

Confira a seleção de revelações do Campeonato Espanhol montado pela Uefa:.

Goleiro: Unai Simón (Athletic Bilbao).

Defensores: Víctor Díaz (Granada), Domingos Duarte (Granada), Jules Koundé (Sevilla) e Pervis Estupinan (Osasuna).

Meias: Fede Valverde (Real Madrid), Martin Odegaard (Real Sociedad) e Takefusa Kubo (Mallorca)

Atacantes: Ansu Fati (Barcelona), Lucas Ocampos (Sevilla) e Carlos Fernández (Granada).