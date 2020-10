O Comitê Executivo da Uefa decidiu nesta quinta-feira permitir a volta parcial do público às arquibancadas nas competições continentais, com um limite de 30% da capacidade do estádio, medida válida apenas para a torcida do time da casa e mediante a aprovação das autoridades competentes.

A Uefa confirmou que tomou a decisão após analisar a "partida piloto" da Supercopa Europeia, disputada no dia 24 de setembro, na qual o Bayern de Munique conquistou o título ao vencer, por 2 a 1, o Sevilla, em Budapeste.