A Uefa anunciou a suspensão da final da fase preliminar da Liga dos Campeões da temporada 2020-2021, que seria decidida nesta terça-feira entre o Drita, do Kosovo, e o Linfield, da Irlanda do Norte, devido à confirmação de dois casos de Covid-19 na equipe do Leste Europeu.

A partida, que ocorreria em Nyon, na Suíça, e daria acesso à primeira rodada da fase eliminatória, não será disputada porque os integrantes da delegação do Drita foram colocados em quarentena pelas autoridades suíças, segundo informou a Uefa em comunicado oficial.