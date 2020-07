O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, comemora junto aos jogadores do Real Madrid a conquista do 34º título do Campeonato Espanhol do clube. EFE/Rodrigo Jimenez

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, confessou nesta quinta-feira que a conquista do 34º título do Campeonato Espanhol do clube representa um dos melhores momentos que já viveu ao longo da carreira.

"Ganhamos porque somamos mais pontos, no final, é isto. Este é um dos melhores dias que já vivi como profissional porque foi um campeonato impressionante depois do confinamento. A Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol é um esforço tremendo, 38 rodadas para chegar ao fim com mais pontos", disse à "Movistar+".