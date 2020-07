O presidente do Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, opinou que os jogadores de futebol podem exercer muitas profissões após aposentarem as chuteiras, embora "a saída mais rápida seja virar técnico", e explicou que o clube argentino tem trabalhado para reduzir o índice de deserção escolar de 80% para zero.

"A carreira do jogador é curta. Quando você é criança, não pensa no que vai acontecer quando crescer, vai tomando consciência conforme chega ao final e, para quem está pensando no que vai fazer, a saída mais rápida é ser técnico. Mas esta é uma parte de nós que tem que mudar. Um jogador pode ser várias coisas, há carreiras para se preparar", comentou.