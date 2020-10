Manchester City e Manchester United se classificaram com tranquilidade para as quartas de final da Copa da Liga nesta quarta-feira, dia que também contou com classificação suada do Newcastle, nos pênaltis, e goleada do Everton, com direito a gol de Richarlison.

Com Ederson no banco e Fernandinho titular, a equipe treinada por Josep Guardiola venceu, por 3 a 0, e eliminou o Burnley. O nome do jogo foi Raheem Sterling, autor dos dois primeiros gols e da assistência para Ferran Torres, que fechou a conta no estádio de Turf Moor.