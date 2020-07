O Manchester United empatou com o West Ham em 1 a 1 nesta quarta-feira, em Old Trafford, e partirá para o confronto direto contra o Leicester, no próximo domingo, pela última rodada do Campeonato Inglês, em vantagem na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O placar em Manchester permaneceu em branco até os acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, Rice chutou, Pogba bloqueou com o braço, e o árbitro marcou pênalti. Michail Antonio cobrou e converteu.