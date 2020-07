No dia em que o goleiro David De Gea se tornou o estrangeiro com mais partidas pelo clube, o Manchester United bateu o Aston Villa por 3 a 0 em Birmingham nesta quinta-feira e chegou a quatro vitórias seguidas pelo Campeonato Inglês, dando mais um passo rumo à classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O jogo de encerramento da 34ª rodada do Inglês foi o 399º de De Gea pelos 'Diabos Vermelhos', um a mais que o também goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, agora segundo colocado no ranking de não ingleses vestindo a camisa do United.