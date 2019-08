Diante da possível saída de Paul Pogba, o Manchester United começou a estudar alternativas para repor a vaga do francês e chegou ao nome de Christian Eriksen, do Tottenham, como um dos substitutos mais cotados.

Segundo vários jornais britânicos, Eriksen provavelmente seria o escolhido caso Pogba deixe Old Trafford. O maior trunfo do United é que resta ao dinamarquês apenas um ano de contrato com os 'Spurs', então, caso o vínculo não seja renovado ao longo desta temporada, a transferência pode ocorrer de graça.