O Manchester United poderia ter assumido a terceira posição do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, mas sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo, empatou com o Southampton em 2 a 2 em Old Trafford e se manteve em quinto lugar, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com o Liverpool campeão antecipado e o Manchester City garantido em segundo lugar, restam duas vagas na próxima Champions. Mais cedo, a Corte Arbitral do Esporte derrubou punição imposta pela Uefa, liberando os 'Citizens' a disputarem torneios continentais apesar das irregularidades no cumprimento do Fair Play Financeiro.

A terceira posição ao final da 35ª rodada é do Chelsea, com 60 pontos, um a mais que Leicester e United, que vem em quinto por ter saldo de gols pior que o dos 'Foxes'. Já o Southampton é 12º, com 45, e apenas cumprirá tabela nos últimos três jogos.

Os 'Saints' saíram à frente em Manchester, aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Ings aproveitou falha de Pogba - substituído pelo brasileiro Fred depois do intervalo - e tocou para Armstrong fazer 1 a 0. Martial foi determinante para a virada, ao dar o passe para Rashford empatar, aos 20, e ao mandar para a rede aos 23.

O placar se manteve inalterado até os 51 minutos da etapa final. Até que Obafemi se antecipou à marcação, escorou na primeira trave depois de cobrança de escanteio e deixou tudo igual.