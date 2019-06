A seleção do Uruguai preparou neste sábado os últimos detalhes para sua estreia na Copa América amanhã, no Mineirão, contra o Equador, com todas as suas estrelas em perfeitas condições para o torneio.

Com Luis Suárez e Edinson Cavani preparados para comandar o ataque da 'Celeste', a equipe do treinador Óscar Tabárez treinou nesta manhã a portas fechadas na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, com apenas os 15 primeiros minutos da atividade liberados para a imprensa.