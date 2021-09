O Uruguai assumiu a terceira posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira ao vencer o Equador por 1 a 0, graças a gol marcado por Pereiro no "apagar das luzes" do jogo em Montevidéu, enquanto o Paraguai ganhou fôlego na brigar por uma vaga no Mundial ao bater a Venezuela por 2 a 1 em Assunção.

A 'Celeste' sentiu falta de seus dois principais atacantes - Luis Suárez, machucado, e Edinson Cavani, cuja convocação foi vetada pelo Manchester United - e demorou a encontrar o caminho das redes.