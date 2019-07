O Valencia anunciou neste domingo que chegou a um acordo com o Celta de Vigo para contratar o atacante uruguaio Maxi Gómez, que assinará um contrato válido até junho de 2024 e com cláusula de rescisão de 140 milhões de euros.

Aos 22 anos, Maxi Gómez vestirá a camisa do Valencia após uma longa negociação. A operação também inclui a ida do atacante Santi Mina para o Celta, que confirmou a contratação do espanhol neste domingo.