O Valencia anunciou nesta terça-feira que chegou a um princípio de acordo para liberar o atacante Rodrigo Moreno para o Leeds United, depois de representantes dos dois clubes terem se reunido na Espanha.

"O Valencia CF chegou a um princípio de acordo com o Leeds United para a transferência do jogador de futebol Rodrigo Moreno nesta terça-feira, à espera de completar toda a documentação e outras formalidades e passar no exame médico obrigatório", escreveu a diretoria dos 'Ches' em comunicado.