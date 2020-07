O Valencia quebrou uma incômoda sequência de quatro partidas sem vitórias, com três derrotas e um empate no período, ao bater o Valladolid por 2 a 1 no estádio Mestalla, na partida que marcou a abertura da 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Desde a volta da competição após a pausa provocada pela pandemia do novo coronavírus, os 'Ches' haviam entrado em campo sete vezes e obtido apenas um triunfo. Nesse período, na semana passada, o técnico Albert Celades foi demitido, dando lugar ao interino Voro, que estreou no último sábado com empate com o Granada em 2 a 2.