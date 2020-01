Recém-demitido pelo Barcelona, o técnico Ernesto Valverde se despediu dos jogadores nesta terça-feira através de uma carta divulgada no site do clube catalão, na qual afirmou que viveu "momentos muito alegres comemorando vitórias e títulos, mas também outros difíceis".

"Queridos culés, o meu tempo como treinador do Barcelona chegou ao fim. Foram duas temporadas e meia muito intensas desde o início. Durante este tempo, vivi momentos muito felizes, comemorando vitórias e títulos, mas também outros difíceis. Mas, acima de tudo, quero enfatizar a experiência que vivi e o carinho que senti dos torcedores durante essa etapa", diz o texto.

Valverde, apesar da demissão como técnico, agradeceu a oportunidade que recebeu para trabalhar no clube.

"Quero agradecer ao presidente Josep Maria Bartomeu e à diretoria pela oportunidade que me deram de liderar esta equipe e pela confiança durante todo este tempo. Gostaria também de agradecer pelo apoio e o tratamento de todas as pessoas que me acompanharam no clube e, especialmente, àqueles que trabalham na equipe principal e nos arredores", comentou.

"A partir de agora, desejo toda a sorte do mundo (aos jogadores), assim como ao novo treinador, Quique Setién. Um grande abraço para todos", concluiu Valverde. EFE

asf/vnm