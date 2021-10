O técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, defendeu neste domingo os compatriotas Frenkie de Jong e Ronald Koeman, meia e comandante do Barcelona, respectivamente, garantindo que as críticas que ambos recebem são feitas por se tratarem de estrangeiros.

"Quando tudo vai bem, e você faz grandes contribuições, como fez De Jong nos últimos dois anos, então não há nada com que se preocupar. Quando as coisas correm mal, as pessoas do Barcelona sempre focam nos estrangeiros. Neste caso, se aplica ao técnico", disse o veterano treinador, em entrevista coletiva.