Disputar jogos de futebol profissional em estádios vazios tem um efeito negativo sobre o sucesso dos times da casa, já que a vantagem do mando de campo é reduzida quase pela metade, de acordo com um estudo que analisou dados de 4.844 partidas competitivas em 11 países.

Os resultados, publicados na revista "Psicologia do Esporte e do Exercício", revelam que, no sentido mais básico, o comparecimento dos torcedores de uma equipe é importante. Os autores examinaram dados das duas primeiras divisões da Inglaterra, da Alemanha e da Espanha e da elite do Campeonato Turco, entre outros.