O zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid. EFE/Arquivo

O zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid, deu positivo em teste para o novo coronavírus, segundo divulgou o clube nesta terça-feira, dia do jogo com o Liverpool, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com as informações que constam em um comunicado emitido pelos 'Merengues', o exame do defensor foi realizado na manhã de hoje.