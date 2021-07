Quinto maior artilheiro de toda a história da Copa América ao lado do peruano Paolo Guerrero, com 14 gols cada, o atacante Eduardo Vargas afirmou nesta quinta-feira que o Chile precisa enfrentar o Brasil nesta sexta, pelas quartas do torneio continental, como se o jogo fosse a final.

"Encaramos todo jogo como uma final, mas este é ainda mais importante porque se vencermos vamos enfrentar outro time nas semifinais e depois tentar chegar à final e vencer o campeonato", afirmou o jogador do Atlético-MG.