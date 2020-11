O velório do ex-jogador Diego Maradona foi aberto no início da manhã desta quinta-feira, na Casa Rosada, em Buenos Aires, na Argentina, onde milhares de pessoas aguardam para dar o último adeus ao ídolo, que foi alçado a condição de "Deus" no país.

O histórico camisa 10 da seleção 'albiceleste' morreu ontem, aos 60 anos, na casa em que vivia, na cidade de Tigre, dentro da província que tem o mesmo nome da capital, por consequência de uma parada cardíaca.