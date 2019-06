A uma vitória da classificação para as quartas de final da Copa América, a Venezuela enfrentará neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, uma Bolívia que precisa vencer para tentar avançar no torneio como uma das duas terceiras melhoras colocadas.

Um dos pontos altos da 'Vinotinto' nesta edição do torneio é o setor defensivo, que não foi superado nas duas primeiras rodadas. A equipe treinada por Rafael Dudamel chegou a sofrer dois gols do Brasil, mas ambos foram anulados com o auxílio do VAR.