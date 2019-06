O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo, o Grande Prêmio da Áustria, em prova com reta final espetacular, em que dois jovens de 21 anos protagonizaram duelo que fez lembrar os velhos tempos da Fórmula 1.

Empurrado pela torcida holandesa, que voltou a lotar as arquibancadas do Red Bull Ring, o piloto da equipe da casa se recuperou de uma largada ruim e, depois de uma briga acirrada com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez ultrapassagem a duas voltas do fim e repetiu a vitória do ano passado.