O holandês Max Verstappen, que venceu a corrida do domingo passado na Alemanha, cravou o melhor tempo do treino deste sábado no circuito de Hungaroring e largará amanhã na primeira posição do Grande Prêmio da Hungria, o 12º do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull conseguiu a primeira pole da sua carreira com direito a recorde da pista, ao correr os 4.381 metros do circuito dos arredores de Budapeste em um minuto, 14 segundos e 572 milésimos.