O holandês Max Verstappen, da Red Bull, largará em último no Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, após trocar nesta sexta-feira a unidade de potência do carro que guia, antes do segundo treino livre.

Líder da temporada, com 226.5, cinco a mais que o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, o piloto de 23 anos já teria punição de três lugares no grid, devido a um acidente com o concorrente, no GP da Itália.